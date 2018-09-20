دبي تستضيف مؤتمر تكنولوجيا صناعة الضيافة في ديسمبر

المصدر: Ⅶدبي- البيان

تستضيف دبي مؤتمر ومعرض تكنولوجيا صناعة الضيافة «هايتك دبي 2018»، في مدينة جميرا على مدار يومين في الخامس والسادس من ديسمبر 2018، بتنظيم وإشراف مشترك من قبل شركتي هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز (HFTP) وناسيبا.

ويتيح المعرض للمشترين من سوق السياحة والضيافة في الشرق الأوسط، والذي تقدر قيمته بما يزيد على 75 مليار دولار، فرصة مثالية للتعرف على الشركات والمؤسسات الرائدة ذات الخبرة العالمية في توفير الحلول التكنولوجية في قطاع الضيافة.

وقال فرانك ولف، الرئيس التنفيذي لشركة هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز: «تشتهر دبي بتنفيذها للمشاريع الكبيرة والضخمة والعملاقة وقد برزت كونها واحدة من أسرع المدن الذكية نمواً على مستوى العالم. وعما قريب ستصبح الإمارة في مقدمة المدن الذكية في العالم بفضل رؤية قادتها.