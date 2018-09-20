«توتال» تبيع خام مربان إلى «شل» بعلاوة أكبر

المصدر: سنغافورة - رويترز

قالت مصادر تجارية إن شركة النفط الفرنسية توتال باعت شحنة من خام مربان لشهر نوفمبر إلى شل بما يزيد 50 سنتاً للبرميل فوق سعر البيع الرسمي أمس، وذلك على أساس تسليم ظهر السفينة «فوب» من الإمارات. وتزيد العلاوة خمسة سنتات فوق المستوى الذي باعت به توتال أربع شحنات إلى فيتول أول من أمس .

وقالت المصادر إن توتال عرضت لليوم الثاني خام مربان للتحميل من موقع تخزين النفط يانجبو في هاينان بجنوب الصين.

كان العرض لما يصل إلى مليوني برميل من خام مربان للتحميل بين 15 أكتوبر و15 نوفمبر من يانجبو بسعر أولي 1.20 دولار للبرميل فوق سعر البيع الرسمي لمربان في شحنات نوفمبر. وقلصت توتال العرض إلى علاوة قدرها دولار واحد عند غلق السوق.