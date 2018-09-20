مجموعة «بارسيلو» تفتتح فندقاً قريباً من موقع «إكسبو»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

افتتح فندق «أوكسيدنتال آي إم بي زد»، أول فندق لعلامة «أوكسيدنتال» في الشرق الأوسط وتديره «مجموعة بارسيلو الفندقية»، أبوابه أمس على مقربة من موقع استضافة إكسبو 2020 دبي، ليرفد القطاع بمساحات رائدة لاستضافة الفعاليات.

يتألق الفندق بموقعه المتميز في المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي، ويشتمل على 239 غرفة موزّعة على برجين، ويحتضن العديد من المطاعم والمقاهي، فضلاً عن مرافق متنوعة مثالية لعقد المؤتمرات والاجتماعات والمعارض؛ حيث سيكون بمثابة محور للقاءات والمؤتمرات ذات الصلة بمعرض إكسبو 2020، بفضل مركز الفعاليات والمؤتمرات الذي يضمه، والمؤلف من 4 غرف اجتماعات وقاعة ضخمة، كما يشمل الطابق الأرضي مساحة متعددة الاستخدامات مناسبة لاستضافة فعاليات الضيافة المخصصة، علاوة على مكتبة الفندق ومساحته المخصصة للعمل.