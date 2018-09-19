كلارك: على الناقلات الاستعداد لعودة الاقتصاد لحالته الطبيعية

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد سير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن المعارك التجارية الحالية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتراكم الديون العالمية إلى المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الأزمة المالية هما عاملان من ضمن العوامل التي تقود الاقتصاد العالمي إلى العودة بقوة إلى حالته الطبيعية في غضون فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام من الآن.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس تصريحات أدلى بها كلارك على هامش مشاركته في مؤتمر عن الطيران في جزيرة موريشيوس بالمحيط الهندي. وقال كلارك: «لدينا قوى جيوسياسية غير عادية تشارك في اللعبة». وأضاف قائلاً: «ربما تواجه صناعة الطيران أزمة مالية عالمية «مصغرة» خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة، إلا أنها ستعود بقوة إلى سيرتها الأولى».