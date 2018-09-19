حمدان بن محمد:دبي نموذج عالمي للفرص واقتصادها يرتقي إلى قمم جديدة

المصدر: دبي ــ وام

عززت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نموّها المستمر لتصل قيمتها في النصف الأول من عام 2018 إلى 645 مليار درهم بزيادة 5 مليارات مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن هذا النمو مؤشر على مدى نجاح وتميّز مسيرة دبي الاقتصادية، وقدرة الإمارة على استقطاب مزيد من التجارة من مختلف مناطق العالم مع تنامي دورها المحوري في ربط الأسواق الدولية وتيسير حركة التجارة بينها، كما أنها تقدم نموذجاً عالمياً فريداً في اكتشاف واستحداث الفرص، إضافة إلى أن ذلك يثبت قدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات.

وأضاف سموه أن «الوصول إلى قمم جديدة في أداء دبي الاقتصادي والمالي في مقدمة أهدافنا الاستراتيجية، ونتطلع إلى المزيد من الأفكار المبتكرة لنسبق بإنجازاتنا ما يتطلع العالم إلى إنجازه بعد 10 سنوات».

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