«موانئ دبي» تقبل عطاءات بقيمة 413.5 مليون دولار لإعادة شراء صكوك «جافزا»

المصدر: دبي - سيد صالح

قبلت شركة موانئ دبي العالمية المحدودة عطاءات بقيمة 413.5 مليون دولار لإعادة شراء أحد الصكوك الإسلامية التابعة لها، وهي صكوك المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا».

والتي تبلغ قيمتها 650 مليون دولار، وتٌستَحَق في 2019. وطبقاً لبيان نشرته الشركة أمس على الموقع الشبكي لبورصة ناسداك دبي، ونقلته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، فإنه من المتوقع تسوية هذه العطاءات بتاريخ 26 سبتمبر 2018.

وأضافت الشركة أنها عينت بنوك «سيتي غروب غلوبل ماركتس لميتد»؛ «بنك أبوظبي الأول»؛ «اتش إس بي سي»؛ «بنك أبوظبي التجاري»؛ «بنك دبي الإسلامي»؛ و«بنك الإمارات دبي الوطني»، كمرتبي ومديري إصدار مشتركين للعطاءات. وفي سياق متصل، جمعت موانئ دبي العالمية أكثر من ٣ مليارات دولار حصيلة طرح ٤ فئات من مختلفة من الصكوك أمس.