«أدنوك» تتلقى عروض وحدة إنتاج البنزين بـ«الرويس» في نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

تتلقى شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عروض الأعمال الهندسية، وعروض أعمال التوريدات والإنشاءات من الشركات الدولية لتنفيذ وحدة إنتاج البنزين الجديدة في «الرويس» بأبوظبي اعتباراً من نوفمبر المقبل، بحسب ما نشرت مجلة «ميد» نقلاً عن مسؤول بارز في الشركة في مقابلة حصرية أجرتها معه المجلة.

وقال المسؤول: «سنتخذ قرارنا الاستثماري النهائي بشأن العرض المقبول بحلول نهاية العام الجاري، أو خلال الربع الأول من 2019».

وتخطط «أدنوك» لزيادة إنتاجها من البنزين إلى 9.4 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2022. وستساعدها الوحدة الجديدة في تحقيق هذا الهدف، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 4.2 ملايين طن سنوياً.