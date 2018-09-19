منظمة الحديد العالمية تختار إماراتياً رئيساً للجنتها الاقتصادية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت منظمة الحديد والصلب العالمية اختيار الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات المهندس سعيد غمران الرميثي رئيساً للجنة الاقتصادية بالمنظمة لمدة عامين وذلك للفترة من 2018 إلى 2020.

يأتي اختيار الرميثي في هذا المنصب العالمي المرموق ليكون بذلك أول عربي يتولى منصب رئيس اللجنة الاقتصادية في منظمة الحديد والصلب العالمية، وهي منظمة غير ربحية مقرها بلجيكا تضم أكثر من 170 عضواً يمثلون 85% من منتجي الحديد والصلب على مستوى العالم.

ويشغل الرميثي منصب عضو مجلس إدارة المنظمة منذ عام 2013، إضافة إلى كونه عضواً في مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وقال الرميثي: «إن اختياري لتولي هذا المنصب الرفيع دليل واضح على النجاحات التي حققتها شركة حديد الإمارات على مدى السنوات الـ20 الماضية وتأكيد على المكانة المرموقة التي تحتلها في المحافل الدولية.. وقد تمكنا من خلال جهود زملائنا من بناء سمعة متميزة لشركتنا على الصعيد العالمي.