3 شركات إماراتية تتألق في فضاء فوربس للأكثر جاذبية

المصدر: Ⅶدبي - وائل الخطيب

حلّت 3 مؤسسات إماراتية ضمن قائمة فوربس 2000 لأكثر الشركات احتراماً وجاذبية مع حلول 2 منها في قائمة الشركات الـ 25 الأولى.

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة 21 ضمن قائمة الشركات 2000 الأكثر جاذبية 2018 التي أصدرتها المجلة متفوقاً على شركات عالمية مثل جونسون أند جونسون وأديداس وياماها وتاتا وبيبسي كولا هوندا وسوني وجنرال الكتريك.

وأوضحت فوربس أن نشاط بنك الإمارات دبي الوطني يتمثل في تقديم الخدمات المالية في الشرق الأوسط. ويعمل من خلال قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات الدولية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الإسلامية وقدرت الرسملة السوقية للبنك بنحو 15.5 مليار دولار فيما قدرت المبيعات حتى 6 يونيو 2018 بـ 6.1 مليارات دولار.

وحلّت إعمار العقارية في المرتبة 22 وقالت «فوربس» إن الشركة تعمل في تطوير العقارات وتشمل محفظة العقارات الخاصة بها المجتمعات المحلية المخططة ومراكز التسوق وبيوت الشباب والمنتجعات والترفيه والتأجير التجاري والصناعات والاستثمار.

وقدر التقرير الرسملة السوقية لإعمار بنحو 9.7 مليارات دولار وتبلغ الأصول 30.8 مليار دولار.

وجاءت موانئ دبي العالمية في المرتبة 195 متفوقةً على شركات عالمية مثل فولكسفاغن وماركس أند سبنسر وستاندرد اند بورز جلوبال وتومسون رويترز وبوينغ.

وأوضحت فوربس أن موانئ دبي العالمية تشارك في إدارة وتشغيل المحطات البحرية وهي تعمل من خلال القطاعات الجغرافية في قارات العالم وقدر التقرير الرسملة السوقية للشركة بنحو 18.2 مليار دولار وأصولها بـ 23.2 مليار دولار.