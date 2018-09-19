«بن غاطي للتطوير» تستعرض أحدث مشاريعها في «سيتي سكيب غلوبال»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تستعد شركة «بن غاطي للتطوير» لاستعراض آخر مشاريعها في معرض «سيتي سكيب غلوبال» 2018 الذي سيقام في «مركز دبي التجاري العالمي» في الفترة ما بين 2 و4 أكتوبر من العام الجاري. وتعتزم الشركة إطلاق عروض تنافسية في الجناح الخاص بها الذي يقع في قاعة الشيخ سعيد 2 وتمتد مساحته على ما يقرب من 7000 قدم مربعة.

وستسلط «بن غاطي للتطوير» الضوء على مشروع «ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز» خلال معرض «سيتي سكيب جلوبال» 2018. كما ستعرض الشركة مشروع «بن غاطي ستارز» الذي بيعت معظم وحداته. وتم إطلاق هذا المشروع رسمياً في «سيتي سكيب جلوبال» العام الماضي.

وستقدم الشركة عروضاً حصرية وخطط دفع خاصة خلال المعرض وتقدم عوائد استثمارية بنسبة 8% وإيجارا مجانيا لغاية تسليم المبنى، وودائع حجز بنسبة 1% وتصميم داخلي مجاني وإمكانية الموافقة على رهن عقاري خلال 10 دقائق.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في «بن غاطي للتطوير»: «سيتي سكيب جلوبال معرض سنوي مهم يشارك فيه العديد من المطورين الجادين والطموحين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد هذا الحدث واحداً من البارومترات الرئيسة في المنطقة حيث يجمع كل من المطورين والمستثمرين والهيئات الحكومية والمهنيين النشيطين في القطاع العقاري تحت سقف واحد.

ويشكّل الحدث فرصة رائعة تمكن مختلف المهنيين النشيطين في قطاع العقارات من التعارف واكتشاف آخر المشاريع بالمنطقة وتبادل الأفكار المبتكرة وكذا التواصل مع مستثمرين محتملين». واضاف: «نتوقع أن يشهد معرض سيتي سكيب جلوبال لهذا العام نجاحاً باهراً.

نحن نؤمن بأن سوق العقارات الإماراتي يشهد تحسناً إيجابياً كبيراً في الوقت الحالي، حيث إن معظم المشاريع التي تم إطلاقها أخيراً تقدم أسعاراً معقولة للغاية، وتوفر للمشترين فرصاً لعلها لم تكن متوافرة في السابق. نتوقع رؤية المزيد من هذه المشاريع تطلق خلال هذا الحدث المهم، وذلك من شأنه أن يعطي دفعة قوية لثقة المستثمرين في الإمارات».