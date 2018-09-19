تفاهم بين اتحاد الغرف و«المحامين» لتوفير خدمات للأعمال

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين يتم بموجبها تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية لاتحاد الغرف وغرفه الأعضاء.

وقال حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تقديم أفضل الخدمات المساندة لدعم أداء اتحاد الغرف كجهة تنسيقية من جهة ولدعم الغرف الأعضاء من جهة أخرى سواء على مستوى بيئة أعمالهم ومشاريعهم.

وأكد المحامي زايد الشامسي رئيس مجلس الإدارة جمعية المحامين أن المذكرة تعزز توجهات الجمعية لخدمة المجتمع ويتلاقى الدور الذي تنشده لخدمة مجتمع الأعمال مع اتحاد الغرف. حضر التوقيع محمد النعيمي الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف وأحمد القيزي مدير الإدارة الاقتصادية بالاتحاد. ومن الجمعية، المحامي علي مصبح أمين السر والمحامي يوسف بن حماد أمين الصندوق والمحامية إيمان الرفاعي عضو مجلس الإدارة ورئيس فريق الشراكات.