مجتمع الأعمال: نتائج تعكس حيوية اقتصـاد الإمارة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد مجتمع الأعمال في دبي أن النتائج التي حققتها تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من العام الجاري تعكس حيوية اقتصاد الإمارة وأنها ترسخ مكانتها كوجهة مفضلة للأعمال والشركات من مختلف أنحاء العالم.

محور رئيسي

وقال ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إن النتائج تعكس حيوية اقتصاد الإمارة وتنوع شبكة أسواقها التجارية حول العالم بفضل قدرتها على مواكبة المستجدات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأشار العوضي إلى أن دبي وبفضل رؤية القيادة الرشيدة باتت محوراً رئيسياً في طرق التجارة العالمية بدعم من مقوماتها التنافسية واللوجستية ومنظومة المناطق الحرة المتطورة، موضحاً أن دبي تواصل فتح أبواب التعاون التجاري والاقتصادي مع مختلف الأسواق العالمية الواعدة ما يطرح فرصاً متجددة أمام الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها، ويأتي توسع ارتباط دبي التجاري أيضاً بدعم من توسع خطوط طيران الإمارات وموانئ دبي العالمية.

وجهة للأعمال

من جانبه، أكد كمال فاتشاني، رئيس مجموعة المايا لمتاجر الأغذية أن أداء تجارة دبي غير النفطية خلال النصف الأول من 2018 يؤكد استمرار الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للأعمال والشركات من مختلف أنحاء العالم، وأوضح أن الإمارة تشكل بوابة مثالية لتعزيز تدفق السلع والبضائع والخدمات إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى أوروبا ودول وسط آسيا والهند.

ولفت فاتشاني إلى أن الإمارة تتمتع ببنية تحتية متقدمة وخدمات لوجستية متكاملة. وأوضح فاتشاني أن دبي تواصل تعزيز تجارتها مع العالم من خلال التواصل المستمر عبر وفود تجارية وبعثات للأعمال ومشاركات متنوعة في أهم معارض التجارة والاستثمار ما يساهم في تعريف مجتمع الأعمال الدولي بأهم الفرص الاستثمارية والخيارات المتنوعة التي توفرها لتأسيس الشركات والتوسع التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات.

من جهته، قال سعيد العابدي رئيس مجموعة العابدي القابضة إن دبي تواصل تعزيز موقعها المحوري على خريطة التجارة العالمية، الأمر الذي يعتبر انعكاساً طبيعياً لنجاحها في تجهيز بنية تحتية متكاملة من موانئ مطارات ساعدت على تعزيز وتوثيق العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم.

وأضاف أن الجهود التي تبذلها دبي لتخفيض تكلفة ممارسة من خلال تمكين المستثمرين من تحقيق أفضل عائد مالي نتيجة اختيارهم للإمارة مقصداً ومقراً لاستثماراتهم وأعمالهم، ستساهم على المدى المتوسط والبعيد في تعزيز نمو التجار الخارجية دبي.

وقال إن دبي تمكنت من تحويل التحديات التي تشهدها بيئة الاقتصاد العالمي، نتيجة التقلبات في الأسواق العالمية، إلى إنجازات جديدة في قطاع التجارة الخارجية، حيث جحت في استقطاب المزيد من التجار والمستثمرين.