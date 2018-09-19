القنصل العام السنغافوري يبحث التعاون مع «سلطة دبي الملاحية»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

استضافت «سلطة مدينة دبي الملاحية» لو بيت شين قنصل عام سنغافورة في دبي والمناطق الشمالية لاستعراض آفاق التعاون المشترك بمختلف المجالات الداعمة للتطلعات المشتركة في دفع مسيرة الارتقاء بالقطاع البحري العالمي.

وأكد عامر علي المدير التنفيذي لـ«سلطة دبي الملاحية» أن الزيارة تؤكد الثقة العالية التي توليها الأوساط الدولية لإمارة دبي باعتبارها مركزاً رائداً على الخارطة البحرية العالمية، مشددا على التزام السلطة البحرية بتعزيز أطر التعاون مع التجمعات البحرية الرائدة عالمياً، تماشياً مع جهودها لوضع دبي في مصاف أبرز العواصم البحرية العالمية.