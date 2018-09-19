«فيتش» تمنح «الإمارات للتنمية» «AA-»

المصدر: Ⅶدبي- سيد صالح

منحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني مصرف الإمارات للتنمية تصنيفاً عند الدرجة «AA-»، وهي من درجات الفئة العليا لجدارته الائتمانية طويلة الأمد، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقرير أصدرته أمس.

وذكرت الوكالة، أن هذا التصنيف يعكس احتمالية عالية لأن يلقى البنك دعماً قوياً من جانب الحكومة الإماراتية عند الاحتياج. وأضاف تقرير «فيتش»، أنه يتوقع إرادة عالية من جانب السلطات الإماراتية لدعم القطاع المصرفي في الدولة، وهو ما يتبين من سجلها الطويل في دعم البنوك المحلية، وأيضاً العلاقات الوثيقة التي تربط بين الحكومة وعدد من البنوك إلى جانب امتلاكها لبعضٍ منها.