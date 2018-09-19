مطارات دبي تمدد ساعات عمل مركز الرعاية الصحية في «المبنى1»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت مؤسسة مطارات دبي تمديد فترة الخدمات الاستشارية الطبية والعلاجية، التي يوفرها مركز الرعاية الصحية والطب المهني التابع لها، الذي يشرف عليه قسم رعاية الموظفين والخدمات المجتمعية في المؤسسة. وبموجب هذه الخطوة سيتواجد الطبيب وفريق العمل المختص المناوب ضمن فترة صباحية ومسائية الأولى: تبدأ من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 من بعد الظهر والثانية من الساعة 8 مساء وحتى 11 ليلاً.

وقال مشاري البناي النائب الأول للرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية في مطارات دبي: «نسعى على الدوام للارتقاء بنوعية الخدمات التي نوفرها لموظفينا، منطلقين من إيماننا بأنهم أغلى مواردنا. من هنا جاء قرار تمديد ساعات عمل مركز الرعاية الصحية لتوفير هذه الخدمة للموظفين العاملين في الفترة المسائية بعد الإقبال المتزايد الذي لمسناه على الاستشارات والعلاجات الطبية في الفترة الصباحية».

وساهم برنامج الرعاية الصحية في رفع مستوى سعادة الموظفين وخفض معدل الغياب السنوي عن العمل لأسباب صحية بمعدل 33% من 5.9 أيام إلى 4.2 أيام للموظف الواحد في العام 2016، فضلاً عن رفع نسبة الوعي الصحي والانتماء لدى الموظفين.

وهناك فريق عمل متخصص في مطارات دبي، يقوم بتنظيم أكثر من 30 نشاطاً على مدار السنة منها نشاطات ثقافية ورياضية، بالإضافة إلى نشاطات صحية لتعزيز الثقافة الصحية لدى الموظفين ومساعدتهم على الحفاظ على لياقتهم وصحتهم. وخلال الحملات الصحية السابقة اكتشف عدد كبير من الموظفين أن لديهم قابلية عالية للإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وضغط الدم التي يمكن تلافيها في حال تم تشخيصها مبكراً، باتخاذ الاحتياطات اللازمة بناءً على نصائح الأطباء.

وقالت الدكتورة إيمان عبد اللطيف مدير الرعاية الصحية بمطارات دبي: يصل متوسط عدد المستفيدين من المركز الصحي إلى 25 موظفاً يومياً، ونتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى 50 موظفاً مع تمديد دوام المركز حتى الساعة 11 ليلاً.

ويتيح المركز تحويل الموظف إلى العيادة المتخصصة للحصول على الاستشارة أو الفحص الطبي، حسب إرادة الموظف أو إذا استدعت حالته ذلك، حيث يتلقى الاستشارة الطبية المتخصصة من الطبيب المداوم التابع لمستشفى برايم. ويمكن لموظفي مطارات دبي خاصة الذين يتناولون الأدوية المزمنة الاستفادة من العيادة في الحصول على الأدوية التي يحتاجونها مجاناً وهم في مكاتبهم، كما يمكن لموظفي المؤسسة إجراء فحوص الدم مجاناً وغيرها من الخدمات الصحية المفيدة لهم.