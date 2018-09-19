قرارات مجلس الوزراء تعزز أداء السوق العقاري

المصدر: Ⅶ عجمان - أسامة أحمد

أجمع عدد من الخبراء في السوق العقاري ورجال الأعمال والمستثمرين في عجمان على أهمية قرارات مجلس الوزراء في تحفيز نمو مجتمع الأعمال وإنعاش الحركة الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدين أن هذه المبادرات تدلل على حرص الحكومة على تعزيز الشراكة ما بين المستثمرين والحكومة ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية وإعادة الثقة للمستثمرين وجذب رؤوس الأموال.

ولفتوا إلى أن حزمة القرارات تدعم نمو القطاع الصناعي والذي بدوره يؤثر على تعزيز القطاع العقاري وينعش آفاق الصادرات إضافة إلى أن تعزيز استقرار المقيمين بعد التقاعد يسهم في دعم أداء السوق العقاري.

تعزيز الاقتصاد

وقال رجل الأعمال عبدالعزيز الجسمي إن هذه القرارات جاءت في وقتها المناسب لتزيد الثقة بين المستثمرين، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة في الدولة دائماً تواكب ما يجري على الساحة الاقتصادية وتطلق مبادرات تدفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم التسهيلات والحوافز التي تنعش أداء القطاعات الاقتصادية المتنوعة في الدولة.

وأشار إلى أن قرار تخفيض رسوم وتعرفة الكهرباء سيحدث نقلة نوعية للقطاع الصناعي، لافتاً إلى أن القطاع العقاري يتوقع أن يجني ثمار انتعاش القطاع الصناعي من خلال ارتفاع الطلب على الأراضي الصناعية والوحدات العقارية لإنشاء المصانع الجديدة ولسكن العمال. وذكر أن هذه القرارات ستشجع الكثير من المستثمرين للتوجه للقطاع الصناعي في ظل تخفيض تكاليف الإنتاج مما يعزز فرص تحقيق الأرباح.

وأوضح أن قرار منح إقامة طويلة المدى يسهم بالاستفادة من استثمار مدخرات المقيمين داخل الدولة وعدم خروج رؤوس الأموال، إضافة إلى أن توفير الاستقرار للأسر المقيمة يدعم السوق العقاري، مؤكداً بأن الكثير من المقيمين يرغبون في العيش في الدولة بعد بلوغهم سن الستين وذلك لاعتيادهم على المجتمع الإماراتي، وقال إن ذلك يسهم أيضاً في الاستفادة من خبراتهم في شتي المجلات الاقتصادية والصناعية.

انتعاش القطاعات

وأكد عادل السعيدي صاحب مؤسسة السعيدي للعقارات أهمية القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء في زيادة طمأنة المستثمرين وحثهم على مواصلة تنفيذ المشاريع الاقتصادية الجديدة التي تعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن جميع القطاعات مرتبطة مع بعضها البعض والفائدة التي تتحقق في قطاع الصناعة تجني ثمارها القطاعات الأخرى لاسيما القطاع العقاري الذي سيشهد حالة استقرار على خلفية انتعاش القطاع الصناعي في ظل خفض تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أن المستثمرين بانتظار مزيد من الحوافز التي تسهم في إعادة دفع عجلة نمو الأنشطة الاقتصادية. وأكد أن قرار منح الإقامة طويلة الأجل للمقيمين المتقاعدين يعزز مسيرة القطاع العقاري ويسهم في استقراره بوجود الأسر المقيمة لفترات طويلة في الدولة.

ارتفاع الطلب

ومن جانبه كشف نور الله البصير مدير مكتب العلا العقاري عن ارتفاع الطلب على وحدات التملك الحر منذ إعلان قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، مؤكداً بأنها جاءت في الوقت المناسب لتحريك المياه الراكدة في القطاعات الاقتصادية وتعزز فرص نمو كافة القطاعات الاقتصادية واستقرار السوق العقاري في الدولة.

وذكر أن قرار مجلس الوزراء بمنح الإقامة طويلة الأجل للمتقاعدين المقيمين في الدولة سيسهم بالتأكيد في زيادة الطلب على شراء الشقق الخاصة بالتملك الحر والطلب على الأراضي الصناعية في إمارة عجمان، مؤكداً بأن هذا القرار يأتي تكريماً من القيادة الرشيدة للذين خدموا بالدولة فترات طويلة ولاستقرارهم في الدولة وأن هذا الأمر ينعكس إيجابياً على القطاع العقاري