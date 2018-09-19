940 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 940 مليون درهم، حيث تم تسجيل 121 مبايعة بقيمة 329 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 211 مليون درهم و101 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 118 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة العوير الأولى. وتصدرت وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 14 مليوناً.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين بمنطقة برج خليفة.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 9.3 ملايين درهم وتلتها ورسان الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 6 ملايين وسجلت الرهونات 611 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 563 مليون درهم و36 رهن فلل وشقق بقيمة 48 مليون درهم، أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 479 مليون درهم ورهن بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 50 مليوناً.