انتهاء مرحلة الأعمال الإنشائية لمشروع «الماريه سنترال»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «غلف ريليتد» تسلُّم شهادة إنجاز البناء الخاصة بمشروع «الماريه سنترال»، في العاصمة أبوظبي. وتعتبر هذه الشهادة من المتطلبات التنظيمية النهائية الضرورية، إذ تعد بمنزلة إقرار من الجهات المعنية بانتهاء الأعمال الإنشائية للمركز الجديد بعد استيفاء معايير التصميم وجودة البناء والسلامة المعتمدة.

ومع تسلُّم شهادة إنجاز البناء، بات بإمكان المستأجرين في «الماريه سنترال» الآن - بما فيها العديد من العلامات التجارية العالمية في مجالات الأزياء والمطاعم والترفيه - تسلُّم وحداتهم التجارية والبدء بتجهيزها قبل الافتتاح المتوقع للمشروع في 27 أغسطس 2019. وقال دانيال باري، العضو المنتدب ومستشار الشؤون العامة في «غلف ريليتد»: «تتيح هذه الشهادة المهمة لمستأجرينا البدء بتجهيز متاجرهم لضمان افتتاحها أمام العامة، وسنعلن خلال الأسابيع المقبلة عن هذه العلامات التجارية».