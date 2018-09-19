مؤشرات ترسم صورة إيجابية لنمو الإمارات

المصدر: Ⅶدبي- وائل الخطيب

أكد تقرير حديث، قدرة اقتصاد الإمارات على تجاوز التقلبات الاقتصادية، مشدداً على تمكّن القطاع غير النفطي من النمو بنحو 2.5%.

وذكر تقرير أصدرته «اكسفورد اكونوميكس»، أنه بالنظر إلى البيانات الحديثة من الواضح أن أي خوف من الركود في غير محله، ومع استقرار قطاع النفط الآن واستعداده لمواصلة النمو 2019 فإننا نرى تسارعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي 2% في 2018، ثم يتسارع إلى 3.1% العام المقبل.

وأكد التقرير، أن النمو في القطاع غير النفطي، الذي يشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي يعد ركيزة أساسية في قوة اقتصاد الإمارات وتحصينه من المخاطر، حيث نما القطاع غير النفطي 3.1% في الربع الأول 2018 وفقاً لأحدث بيانات المصرف المركزي، ومؤشرات شهرية حديثة ترصد صحة القطاع الخاص غير النقطي رسمت صورة إيجابية مماثلة.

وبلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس الإنتاج والطلبيات الجديدة للقطاع غير النفطي 55.7 في يناير وأغسطس 2018 (أعلى بكثير من مستوى التعادل 50.0)، ما يدل على استمرار النمو.

وبقي مؤشر التوظيف الفرعي لمؤشر مديري المشتريات في خانة النمو لمعظم هذا العام أيضاً، فيما ارتفع إجمالي الائتمان وهو مؤشر لصحة القطاع، حيث إنه يرصد القروض المصرفية، 3.2% على أساس سنوي في يوليو، ما يعكس مستويات صحية من النشاط الاقتصادي.