غلف كرافت تفوز بـ«أفضل تصميم» في حفل جوائز اليخوت العالمية

المصدر: دبي- البيان

حصد اليخت السوبر الماجستي 140 من غلف كرافت جائزة «أفضل تصميم» في الدورة الـ 17 لحفل جوائز اليخوت العالمية، متفوّقاً على العديد من اليخوت الأوروبية. وكان اليخت السوبر الماجستي 140 قد ظهر للمرة الأولى ضمن فعاليات معرض دبي الدولي للقوارب في وقت سابق من العام.

تعد جوائز اليخوت العالمية واحدة من أهم الجوائز في قطاع الصناعة البحرية، ويقام الحفل كل عام ضمن فعاليات مهرجان كان لليخوت. وتضم لجنة التحكيم لجنة من الخبراء مؤلفة من أعضاء يمتلكون مؤهلات عالية، وينتمون إلى اللجنة التوجيهية في قطاع النشر. تسلّم الجائزة نوتيس مينيلاو نائب رئيس المبيعات، ومحمود عيتاني مدير التسويق والإعلام في شركة جلف كرافت، خلال فعاليات الحفل الذي أقيم مؤخراً في فندق انتركونتيننتال كارلتون بيتش كلوب.