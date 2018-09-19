«اقتصادية عجمان» تُطلق 34 خدمة رقمية

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أخيراً، باقة جديدة من الخدمات الرقمية تتضمن إجمالي 34 خدمة مقسمة إلى 27 خدمة للتراخيص الاقتصادية و7 خدمات للتصاريح التجارية، وذلك نظراً للإقبال الكبير من رجال الأعمال والمستثمرين على الخدمات الرقمية المقدّمة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص بالدائرة، ولمواكبة توجه دولة الإمارات نحو تبنّي التطبيقات التقنية الحديثة في العمل الحكومي وتقديم الخدمات الإلكترونية والذكية، فضلاً عن تبسيط الإجراءات وتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، مما يصب في تحقيق السعادة للمتعاملين.

وفي هذا الصدد، أشار سعود الشمّري، مدير إدارة التسجيل التجاري، إلى مساهمة الخدمات الرقمية التي تقدّمها الدائرة في تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات بدقة وجودة عالية، الأمر الذي يرفع مستوى الثقة بالبيئة الاستثمارية في الإمارة ويعزز جاذبيتها.

وأضاف: «تم تخصيص كاونترات في مركز إسعاد المتعاملين في الحميدية لخدمة المتعاملين المقبلين على الخدمات الإلكترونية، كما تم توظيف عدد من مقدّمي الخدمة لتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة والإجابة عن استفساراتهم».

وقال يعقوب يوسف رشيد، مدير إدارة تقنية المعلومات: «بلغت نسبة الخدمات المتوفرة على مدار الساعة والتي بإمكان المتعاملين الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي 88%، ويجري حالياً العمل على الحزمة القادمة التي سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأخير من العام الجاري».