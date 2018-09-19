مرحلة توسع متسارعة لمجموعة جميرا

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تواصل مجموعة جميرا، الشركة العالمية للفنادق الفاخرة والعضو في «دبي القابضة»، وتحت إدارة جوسيه سيلفا، الرئيس التنفيذي للمجموعة مرحلة توسع متسارعة. وفي هذا السياق، افتتحت المجموعة أخيراً فندق «جميرا نانجينغ»، الإضافة الأحدث إلى قائمة مرافق جميرا الفاخرة. ويأتي الفندق الجديد في الصين بمثابة خطوة بارزة في مسيرة تحقيق طموحات العلامة في النمو العالمي. وتضم محفظة مجموعة جميرا الفاخرة حالياً 22 فندقاً ومنتجعاً فاخراً حول العالم. وتعتزم المجموعة افتتاح المزيد من المنشآت والمرافق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك في الصين وبالي.

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ويجمع فندق «جميرا نانجينغ» بين عراقة التاريخ الصيني والحياة المعاصرة. ويقع على الضفة الجنوبية من نهر يانغتزي في منطقة الأعمال المركزية الجديدة في هيكسي في نانجينغ، ويحتل الطوابق من 39 إلى 67 من مبنى المركز الثقافي الدولي للشباب، الذي صممته المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد، والتي استوحته من شكل السفينة الشراعية الجميلة، لتبرز بذلك المزيج الرائع الذي توفره مدينة نانجينغ بين الأصالة التاريخية والحداثة المعاصرة. ويضم فندق «جميرا نانجينغ» 212 غرفة و49 جناحاً إضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي الاستثنائية التي تلبي أذواق الزوار المحليين والعالميين على حد سواء.

إضافة رائعة

وقال جوسيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: «فندق جميرا نانجينغ إضافة رائعة إلى محفظة فنادق جميرا ونفخر باختيارنا لإدارته. ويمثل مشروع مدينة نانجينغ الأولمبية للشباب تحفة معمارية مدهشة، ومن شأن الفندق بوصفه وجهة إقامة متميزة أن يسهم في تعزيز السياحة في المدينة، ويعد بمثابة خطوة بارزة في تحقيق استراتيجية التوسع العالمي التي ننتهجها».