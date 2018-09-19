أمين عام «أوبك» يدشن المرحلة الثانية بمحطة «بروج»

المصدر: الفجيرة - البيان

استضافت «بروج» للاستثمارات البترولية والغاز، الشركة الإماراتية المستقلة العاملة في قطاع تخزين النفط أمس، محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، كضيف شرف خلال حفل خاص لقص الشريط إيذاناً ببدء مرحلة الإنشاء لمشروع توسعة محطتها التخزينية «المرحلة الثانية».

وقال باركيندو: الاحتفال مناسبة بالغة الأهمية في مسيرة النمو المتميزة للشركة، كما يعكس المكانة المتنامية لإمارة الفجيرة التي تلعب اليوم دوراً متزايد الأهمية في تجارة الطاقة العالمية. ومن شأن هذه المنشأة المصممة وفق أفضل المواصفات والمعايير المعتمدة عالمياً تعزيز حضور صناعة النفط والغاز في الإمارة، بالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على قدرات التخزين في هذه السوق الحيوية ذات الآفاق الواعدة. ونتطلع إلى رؤية المزيد من النجاح والنمو للشركة وإمارة الفجيرة ككل في رحلتهما القادمة.

وأشاد بمدى تطور منشأة الشركة وعملياتها، مشيراً إلى أن «بروج» حققت نجاحاً ملفتاً خلال فترة قصيرة من الزمن، مؤكداً أن الشركة، من خلال توسعها، تعزز من مساهمتها تجاه تطور صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات عبر تعزيز استقرار الأسواق، وتحفيز مزيد من الاستثمارات في القطاع، والأهم من ذلك، تلبية احتياجات السوق والطلب المتنامي محلياً ودولياً.

وقال نيكولا باردينكوبر، الرئيس التنفيذي للشركة: نمضي اليوم بخطى ثابتة نحو مرحلة جديدة من التوسع بعد مرور ثمانية أشهر فقط على بدء عملياتنا التجارية، ونتوقع بحلول الربع الأول من عام 2020 أن تتوسع عملياتنا وترتفع طاقتنا التخزينية بمعدل مرتين ونصف المرة، كما سنتمكن ولأول مرة من تخزين النفط الخام.