إنشاء فندق رابع لسلسلة «تاج» في دبي

المصدر: Ⅶدبي- سيد صالح

أبرمت أمس الشركة الهندية للفنادق «آي اتش سي إل»، اتفاقية لإنشاء الفندق الرابع من سلسلة فنادق «تاج» في دبي، وذلك بالشراكة مع شركة إثراء دبي للتطوير العقاري، وإدارة الأصول التابعة لـمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وبحسب ما نشرت «آي اتش سي إل»، أمس، على موقعها الشبكي، ونقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فسيكون مقر الفندق الجديد في خور دبي. ومن المقرر افتتاح الفندق الجديد في مطلع عام 2002، وسيكون جزءاً من مشروع تطوير الواجهة المائية لدبي، وهو أحد أهم مشروعات التحديث في الإمارة.

وسيضم الفندق الجديد 200 غرفة وجناح واسع، مع إتاحة خيارات لغرف مطلة على الخور، إلى جانب عدد من خيارات الرفاهية المتنوعة كمنتجع ونادٍ صحي.