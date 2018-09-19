باركيندو يزور المنطقة الحرة

المصدر: Ⅶدبي ـــ وام

أطلع شريف حبيب العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة «أوبك» والوفد المرافق له خلال اللقاء الذي عقد، أول من أمس، بمقر الهيئة على أهم المشروعات الاستثمارية التي تحتضنها المنطقة الحرة والخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة الفجيرة.

واستعرض العوضي مع باركيندو مقومات نجاح المناطق الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن الاستقرار والتمكين الحكومي مع وجود البنية التحتية المتطورة والقوانين والتشريعات لممارسة الأعمال والموقع الاستراتيجي للإمارة من أهم عوامل النجاح.

من جهته، أشاد الأمين العام لـ «أوبك» بإنجازات ونجاحات الإمارات بشكل عام وإمارة الفجيرة بصورة خاصة لدورها المتميز في السوق النفطي العالمي، مثنياً على حكمة القيادة بالاستثمار في تمكين مواردها البشرية الوطنية. وحث منتسبي هيئة المنطقة الحرة على الاستفادة من الفرص التي توفرها حكومة الإمارات في الحفاظ والارتقاء بإنجازاتها.