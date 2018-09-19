8000 منتج في معرض «غلف هوست 2018»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

يعود «غلف هوست» المعرض المتكامل للضيافة والخدمات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ليستقبل المشاركين في مساحات إضافية جديدة مخصصة لمعدات ومستلزمات الفنادق والمطاعم والمقاهي. وسيضم المعرض الذي ستقام فعالياته بين 30 أكتوبر ولغاية 1 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 2,500 علامة تجارية تستعرض ما يزيد على 8 آلاف منتج ضمن 6 قطاعات رئيسية، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض حوالي 25 ألف مشترٍ.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه في دورته الافتتاحية عام 2017، حرص المورّدون الإقليميون والمحليون على حجز مساحات العرض الخاصة بهم لدورة هذا العام، وذلك لتلبية الطلـب المتزايـد على خدمات قطاع الضيافة في المنطقة. وستركز نسخة هذا العام من المعرض على الأجهزة والمعدات العالمية الخاصة بالمطبخ الذكي، وذلك في ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع قيمة هذا السوق إلى 4.8 مليارات دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي يبلغ 27.4%، وذلك وفقاً لتقرير شركة (إنفانت ريسيرتش) الرائدة في مجال أبحاث السوق. ويرتبط حجم الطلب المتنامي هذا ارتباطاً مباشراً برغبة كبرى من الجهات والشركات العاملة في قطاع الضيافة التنافسي في الارتقاء بمستوى الكفاءة والإنتاجية وتخفيض حجم النفايات.

سوق

وحسب تقرير صادر عن شركة «يورومونيتور إنترناشونال»، من المتوقع أن تصل قيمة سوق الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 36.7 مليار دولار بحلول عام 2020. ويعزى هذا النمو لعدد من العوامل الرئيسية، بما في ذلك زيادة الدخل المتاح، ونمو قطاع السياحة واستمرار انتشار ثقافة «تناول الطعام خارج المنزل» في المنطقة، سواء الوجبات السريعة أو موائد العشاء الراقية.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: تعكس المساحات والمناطق الجديدة في دورة هذا العام توجهات القطاع سريع التغيّر في المنطقة. وتشكل هذه التوجهات مفاهيم جديدة في القطاع، سواء كانت المقاهي التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، أو منتجات الجيلاتو والآيس كريم والمخبوزات الجديدة التي تستجيب لقاعدة المستهلكين المهتمين باتباع نظام غذاء صحي، أو تلبية الطلب على الوجبات الخفيفة الجاهزة، ووضع ذلك في إطار من الابتكار والتغيير الإيجابي والطابع التنافسي».

3 معارض

يقام معرض «غلف هوست» بالتزامن مع المعارض السنوية الثلاثة المتخصصة بالأغذية والمأكولات، والتي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي، وهي: مهرجان المأكولات المتخصصة ومعرض «ياميكس» الشرق الأوسط ومعرض المأكولات البحرية «سيفيكس» الشرق الأوسط. وإضافة إلى الفرص الكبيرة التي يوفرها للزوار والعارضين، سيقدم المعرض جدولاً كاملاً من برامج ومبادرات التدريب التي تقام على أرض المعرض.