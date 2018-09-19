«إيغل هيلز الشارقة» تفتتح مركز مبيعات جديداً

المصدر: الشارقة- البيان

دعت «إيغل هيلز الشارقة»، الشركة التي تأسست بالشراكة بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) و«إيغل هيلز»، المشترين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من أحدث المشاريع العقارية الفاخرة في إمارة الشارقة إلى زيارة مركز مبيعاتها الجديد في جزيرة مريم بالشارقة، حيث ستقوم الشركة باستقبال العملاء يومياً بدءاً من 22 سبتمبر، من 9 صباحاً إلى 6:30 مساءً، وفي أيام الجمعة من 4:30 إلى 9 مساءً.

وبالتزامن مع افتتاح المركز، أعلنت «إيجل هيلز الشارقة» أيضاً عن إطلاق المبيعات لمبنى «سيان بيتش رزيدنس» المطل على البحر، ليكون العقار الثالث الذي سيتم إطلاقه في جزيرة مريم. ويتكون المبنى الجديد من 167 شقة، تتراوح بين الاستوديوهات والشقق من ثلاث غرف، إضافة إلى 20 مساحة مخصصة للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي.