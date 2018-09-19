3.1 مليارات دولار حجم أتمتة الصناعة والمباني بالإمارات 2023

المصدر: Ⅶ دبي - وائل اللبابيدي

أكّد منظمو معرض SPS للأتمتة العالمي أن انطلاق معرض «SPS للأتمتة في الشرق الأوسط» في دبي يدعم خطط الإمارة في تطوير قطاع الصناعة، ويؤسس منصة تواصل للشركات الراغبة في استكشاف فرص الاستثمار في قطاع الصناعة والأتمتة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحافي في دبي أمس للإعلان عن انطلاق الدورة الأولى للمعرض الذي يشارك فيه 21 عارضاً من أبرز موردي الأتمتة العالميين وكبار صانعي القرار، الشركات المصنعة وخبراء الصناعة، الذي يعتبر مؤتمر المنطقة الوحيد المخصص لجميع جوانب عالم الأتمتة. يضم المعرض محترفي صناعة الأتمتة تحت سقف واحد، ويوفر منصة مخصصة لأحدث الابتكارات والحلول التي تقود المنطقة نحو مستقبل أذكى وعالية التقنية.

وتنظم النسخة الافتتاحية لحدث اليومين شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، ويأتي المعرض مع تطلع منطقة الخليج على وجه الخصوص لتنويع اقتصاداتها التي تتمركز على التصنيع والخدمات مع التركيز بشكل خاص على الصناعة ودمج الروبوتات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط: «تبشر منطقة الشرق الأوسط بعهد أتمتة جديد يعتمد على مجتمع حديث، لا سيما وأن الثورة الصناعية الرابعة تمهد الطريق قدما نحو مستقبل مثير في هذا القطاع سريع التطور».

وأضاف: «تأتي الإمارات والسعودية في طليعة السوق؛ حيث يتوقع أن يرتفع حجم أتمتة الصناعة والمباني في الإمارات للضعف تقريباً خلال السنوات الخمس القادمة، من 1.73 مليار دولار في 2017 إلى 3.09 مليارات دولار بحلول 2023».

وفي سياق متصل، يعد مشروع نيوم السعودي الضخم على البحر الأحمر أحد الأمثلة على مسار المملكة الطموح نحو مستقبل جديد جريء محوره الأتمتة. وقال باولس: «التحدي حتى الآن يكمن في خلق الوعي بهذه الصناعة المزدهرة. الآن، في معرض SPS للأتمتة في الشرق الأوسط يوجد بالمنطقة نقطة محورية جديدة مخصصة لجميع جوانب الأتمتة التي لا تعزز الحوار بين اللاعبين الرئيسيين عبر القطاعات المعنية فحسب، بل تخلق أوجه تعاون تقود التنمية مع ازدهار الصناعة».

يغطي المعرض كافة الجوانب الرئيسية الخاصة بالبنية التحتية لأتمتة التصنيع والمباني، بدءاً من أنظمة ومكونات Drive، البرمجيات، تقنية المعلومات، البنية التحتية الميكانيكية، إلى واجهة التكنولوجيا، مستلزمات الطاقة وأجهزة واجهة التعامل بين الإنسان والآلة.