«إلينغتون» تسجّل نمواً في عدد المستثمرين الصينيين بمشاريعها في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إلينغتون»، شركة التطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، أن العملاء الصينيين أصبحوا من بين أهم خمس فئات للمستثمرين لديها. ومنذ عام 2016، ارتفعت نسبة المشترين الصينيين بأكثر من 150%. وانطلاقاً من ذلك، أطلقت «إلينغتون» منصة إلكترونية جديدة بلغة الماندرين، في إطار مبادرتها الرامية إلى تحديث أنظمتها التقنية ودعم المستثمرين الصينيين وتزويدهم بأكبر قدر ممكن من التسهيلات.

وقال روبرت بوث، العضو المنتدب لشركة «إلينغتون»: «تعتبر دبي من المراكز الرئيسية لمبادرة الحزام والطريق الصينية الجديدة، وترتبط الإمارات والصين بعلاقات وطيدة تشهد ازدهاراً كبيراً ومتسارعاً على المستويين الثقافي والتجاري. كما تسجّل دبي زيادة في عدد السياح الصينيين، مما ساهم في تحقيق «إلينغتون» لزيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الصينية بمشاريع الشركة، ليصبح العملاء الصينيون جزءاً محورياً من قاعدة عملائنا. وأضاف بوث: قمنا بتحديث وتحسين أنظمتنا، وأطلقنا منصة جديدة عبر الإنترنت بلغة الماندرين لتغطية احتياجات ومتطلبات العملاء والمستثمرين الصينيين الذين يتطلعون لشراء منازل فاخرة في دبي. ولدى «إلينغتون» فريق يتحدث بلغة الماندرين للاهتمام بمتطلبات العملاء الصينيين.