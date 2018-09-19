10.4 مليارات درهم إنفاق الحكومة الاتحادية بالربع الأول

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

كشفت وزارة المالية عن بلوغ إجمالي نفقات الحكومة الاتحادية نحو 10.44 مليارات درهم عن الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 31.6% مقارنة بإنفاق بلغ 7.93 مليارات في الربع الأول من العام الماضي.

وأظهر التقرير الصادر أمس بعنوان تقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، تضمن النفقات الحكومية خلال العام الماضي نحو 3.277 مليارات درهم للخدمات العمومية العامة بنسبة 31.4% من إجمالي النفقات الاتحادية، و2.34 مليار درهم للنظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 22.5%.

كما تضمنت النفقات الحكومية خلال الربع الأول نحو 1.34 مليار درهم للتعليم بواقع 12.9%، إضافة إلى 766.5 مليون درهم للصحة بنسبة 7.3% و777.1 مليون درهم للحماية الاجتماعية بنسبة 7.4%. أيضا تضمنت النفقات نحو 244.1 مليون درهم للشؤون الاقتصادية بنسبة 2.3% و99.1 مليون درهم للإسكان ومرافق المجتمع بنسبة 0.9% و49.2 مليون درهم لحماية البيئة بنسبة 0.5% و31.8 مليون درهم للترفيه والثقافة والدين بنسبة 0.3%.

وذكرت المالية في تقريرها أنها تحرص على توفير البيانات المالية التحليلية لأداء الجهات الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك انطلاقاً من التزامها بتحقيق أعلى معايير الشفافية، واستناداً لأحكام المادة 9 والمادة 50 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011م بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والقواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الإيرادات ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء حول تنفيذ الميزانية.

في سياق آخر، تجاوزت إيرادات الخدمات الإلكترونية بالدرهم الإلكتروني حاجز الـ 4 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري محققة نمواً بنسبة 82% مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من العام 2017. وتأتي هذه النتائج لتؤكد مجدداً على الدور الهام الذي تقوم به منظومة الدرهم الإلكتروني في مجال الدفع غير النقدي للخدمات الحكومية. وتجاوز عدد البطاقات المصدرة لخدمات الدرهم الإلكتروني، حاجز 3.3 ملايين بطاقة، في حين بلغ عدد الإيصالات أكثر من 3.5 ملايين إيصال في الربع الأول من عام 2018.