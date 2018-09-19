دبي تستضيف مؤتمر تكنولوجيا السفر الأسبوع المقبل

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تستضيف دبي الأسبوع المقبل الدورة الثانية من مؤتمر تكنولوجيا السفر في الشرق الأوسط، ويقام الحدث يومي 26-27 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد من المتخصصين المحليين والإقليميين في قطاع السفر والسياحة، وبدعم من كبرى الهيئات والشركات العاملة في هذا القطاع وتنظيم شركة فيرف للمعارض والمؤتمرات.

ويبحث الخبراء المشاركون أبرز التحديات والخطط المستقبلية لتطوير هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط، وتشمل المواضيع الدور المحتمل للعملات الرقمية مثل البيتكوين في مستقبل قطاع السفر وإمكانية استخدام شركات الطيران لهذه العملات مستقبلاً، استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع السفر، اتجاهات التكنولوجيا الحالية والمستقبلية في قطاع السفر والسياحة ودور البرامج والنظم التكنولوجية الحديثة مثل الواقع الافتراضي في تطوير القطاع، إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا في قطاع السفر والضيافة، التحديات التي تواجهها شركات السفر والسياحة وخاصة الشركات الناشئة والحلول المتاحة، الوضع الجاري لحجز الرحلات والأنشطة السياحية عبر الإنترنت والأنماط المختلفة للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط لمثل هذه المواقع الإلكترونية المتخصصة، اتجاهات المسافرين الحالية والمستقبلية الملحوظة من قبل شركات الطيران والفنادق ومدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على سلوك المسافرين الإقليميين.

وقال نبيل الشافعي المؤسس والرئيس التنفيذي للموقع الإلكتروني Visit & Go: رغم أن سوق منطقة الشرق الأوسط يعتبر أحد أبرز الأسواق سريعة النمو في هذا القطاع، إلا أن استخدام التكنولوجيا الحديثة من قبل المشغلين والموردين لا يزال منخفضاً وبعيداً عن توقعات المسافرين، أن أكثر من 40% من معاملات التجارة الإلكترونية عالمياً هي معاملات السفر، وإقليمياً يحظى استخدام المسافرين لتقنيات التكنولوجيا الحديثة بإقبال ملحوظ، حيث يتم إجراء 80% من حركة السفر عبر الجوّال أو الجهاز اللوحي، ويتطلع المسافرون للحصول على التأكيد على عملياتهم بشكل فوري والحجز في اليوم نفسه.