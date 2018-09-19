«مدن العقارية» تبدأ إنشاءات مدينة «الرياض» قبل نهاية 2018

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

توقع أحمد شيخ الزعابي، مدير المشاريع في شركة «مدن العقارية»، أن تبدأ الشركة في مرحلة إنشاءات مدينة الرياض بالعاصمة أبوظبي في الربع الأخير من العام الجاري، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً في مرحلة الاعمال التمهيدية.

وأضاف الزعابي، في تصريحات لــــ «البيان الاقتصادي» أمس، أن المدينة تعد أضخم وأحدث مشروع سكني في الإمارة، حيث من المقرر أن تستوعب 260 ألف نسمة، كما تستحوذ على نحو 85% من إجمالي مساحة جزيرة أبوظبي.

ولفت الزعابي إلى أن الشركة استلمت أكثر من 1000 لإنشاء مساكن للمواطنيين في المدينة منذ فتح باب الطلبات ومن المتوقع استلام مزيد من الطلبات خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الشركة أطلقت أيضا خدمة بناء المسكن قبل صرف القرض، وجري تصميم 19 نموذج حتى اليوم منها الحديث والتراثي بما يتناسب مع القروض المعتمدة من هيئة الإسكان.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع «مدينة الرياض» نحو 8 آلاف هكتار، ما يعادل 85% من مساحة جزيرة أبوظبي، بحيث تشكل ما يقارب 45% من إجمالي الأراضي السكنية في أبوظبي، وتبعد مسافة 30 كم عن مركز المدينة.

وسيتم تطوير «مدينة الرياض»، وهي ما كانت تعرف سابقاً بمنطقة جنوب الشامخة ومنطقة شمال الوثبة، لتضم أحياء سكنية، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق العامة، كالمنتزهات والمدارس والمتاجر والمساجد والمراكز الطبية والمراكز المجتمعية التي ترتقي لأعلى المعايير العالمية في مجال الاستدامة.