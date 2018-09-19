«استراتيجي أند» تدعو شركات النفط لتبني نهج متكامل لإدارة سلسلة القيمة

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أشارت دراسات صدرت حديثاً عن شركة الاستشارات الإدارية استراتيجي أند - الشرق الأوسط (بوز أند كومباني سابقاً)، وهي إحدى الشركات التابعة لشبكة بي دبليو سي، إلى أنه ينبغي على شركات النفط الوطنية تبني نهج شامل لإدارة سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز بما يؤدي إلى دفع التنمية الاقتصادية، حيث تقود التقلبات الأخيرة في أسعار النفط مصحوبةً بحالة عد اليقين السائدة في أسواق النفط والغاز العالمية إلى فرض ضغوط على شركات النفط الوطنية تحتم عليها تعظيم القيمة الإجمالية للموارد الهيدروكربونية من خلال تبني سياسة متكاملة لإدارة محفظة عملياتها.

وأوضحت الدراسة، أن شركات النفط الوطنية قامت على مستوى مراحل النضج المختلفة بتطوير عمليات إنتاج النفط والغاز، وعمليات التصفية، ومحافظ المنتجات البتروكيماوية عبر تقسيمها إلى سلسلة من الأصول والشركات شبه المستقلة. إلا أنه نظراً لازدياد حالة عدم اليقين في السوق، والضغط الناتج عن ضرورة تحقيق التوافق مع الأهداف الوطنية الأوسع نطاقاً، فإن شركات النفط الوطنية تواجه تحدياً يتمثل في ضرورة نقل محور تركيزها من العناصر المنفصلة إلى منهج الإدارة المتكاملة لمحفظة الأعمال، وهو ما يفرض عليها التغلب على مجموعة من المعوقات التي غالباً ما تنطوي عليها أساليب العمل القديمة.

وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال، شرعت شركات النفط الوطنية الناضجة في أبوظبي في دمج مشروعاتها المشتركة المستقلة، بينما كانت الحاجة إلى تحسين استغلال رأس المال هي أحد العوامل الكامنة وراء الخصخصة الجزئية للعمليات التشغيلية غير الأساسية في أبوظبي والسعودية.