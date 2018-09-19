أصحاب الفنادق يركزون على وكالات السفر عبر الإنترنت

المصدر: Ⅶدبي - البيان

من المتوقع أن تستمر الحجوزات الفندقية عبر الإنترنت في النمو والازدهار، بحيث يحتاج أصحاب الفنادق إلى دعم علاقاتهم مع وكالات السفر عبر الإنترنت لتحقيق نمو متبادل بين الطرفين. وخلال كلمته في منتدى قيادة الضيافة الذي اختتم في معرض الفنادق في مركز دبي التجاري العالمي أمس، أعرب جلين نوبس، المدير العام لفندق كوبثورن دبي، عن رأيه قائلاً: «تعدّ وكالات السفر عبر الإنترنت جزءاً من أعمالنا. إننا نعتمد عليها بحكم معرفتها العميقة بسوق السفر وامتلاكها بيانات رئيسة وبلوغها العالم على نطاق واسع، وهو الأمر الذي يساعدنا على الوصول إلى أسواق جديدة، وقد لا نكون قادرين على الوصول إليها بطريقة أخرى».

وتناول نوبس ومتحدثون آخرون في صناعة الضيافة في المنتدى موضوع «رؤية أصحاب الفنادق»، حيث أقرّ الجميع أن وكالات السفر عبر الإنترنت تشكّل مصدراً مهماً لأعمال الفنادق، لأنه بإمكانها الوصول إلى زبائن جدد والدخول في أسواق جديدة، وخاصة أنها تنفق مليارات الدولارات في الإعلانات التي تروّجها في جميع أنحاء العالم. وفي الواقع، من الصعب جداً للفنادق أن تنافس بشكل فاعل وكالات السفر عبر الإنترنت.

استراتيجية

أشار المشاركون إلى أن وكالات السفر عبر الإنترنت بإمكانها زيادة الحجوزات المباشرة، نظراً إلى أن العميل ينتقل من موقعها إلى موقع الفندق الذي تعرف عليه لإكمال عملية الحجز. وقالوا: نحتاج فقط إلى وضع استراتيجية بشكل مستمر والتعلّم من نمط الحجز المتاح في شبكات وكالات السفر عبر الإنترنت الخارجية.