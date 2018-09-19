حضور قوي لماليزيا في المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تتطلع جمعية الامتياز الماليزية، وهي الجمعية التي تُعنى بتعزيز ريادة الأعمال من خلال عالم حقوق الامتياز، لاستكشاف الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر مدينة دبي وذلك من خلال حضورها القوي في الدورة الثالثة من المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز، والذي سيقام في ديسمبر المقبل، مما يمكنها من التواصل مع مانحي حقوق الامتياز وأصحاب العلامات التجارية المحلية والإقليمية والدولية وتوسيع أعمالها في المنطقة.

وفي هذا العام، سيجمع المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز تحت سقف واحد كوكبة من كبار المستثمرين، وأصحاب الامتياز، ورواد الأعمال، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث 2,000 زائر ومشارك وأكثر من 100 علامة تجارية رائدة من 80 دولة. ومن ضمن الأجنحة الخمسة المشاركة في المعرض، تشغل ماليزيا أحد الأجنحة الكبيرة. وستقام الفعاليات في 5 - 6 ديسمبر 2018، وتنظمها شركة اندكس للمؤتمرات والمعارض، عضو في اندكس القابضة، بالشراكة مع شركة «فرنشايز سوق» وشركة فرانكورب الشرق الأوسط.

وقال داتور رادزالي حسان، رئيس جمعية الامتياز الماليزية: بحسب أرقام العام الفائت، وصلت محال التجزئة الماليزية بدول التعاون إلى ما يقارب 1200 محل. ونتطلع هذا العام إلى إقامة شراكات جديدة والتعاون مع الشركاء المحليين لتوسيع نطاق أعمالنا في المنطقة.

وقال المهندس أنس المدني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة: تعد دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال، ويعود ذلك إلى موقعها الاستراتيجي والبيئة المثالية للاستثمار فضلاً عن السياسات الحكيمة والآليات التنظيمية المتبعة، كما أنها من بين أكثر الوجهات المرغوبة لدى المستثمرين ورواد الأعمال ومانحي حقوق الامتياز وأصحاب الشركات الناشئة. كما تعد دبي من بين المدن الأولى في المنطقة التي أدركت الفوائد التي يقدمها مجال حقوق الامتياز. وقام عدد من الشركات العالمية الكبرى بتأسيس أعمالها بدبي في حين يبحث كثيرون عن طرق جديدة للاستثمار وتوسيع أعمالهم من خلال شركاء حقوق الامتياز بالمنطقة.