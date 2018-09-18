940 مليون درهم قيمة تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك بدبي أكثر من 940 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 121 مبايعة بقيمة 329 مليون درهم منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 211 مليون درهم و 101 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 118 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة العوير الأولى تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني .

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في ند حصة بتسجيلها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي .

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 9.3 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 611 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 563 مليون درهم و 36 رهن فلل وشقق بقيمة 48 مليون درهم و كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 479 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني بقيمة 50 مليون درهم.