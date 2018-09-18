المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادر أن موانئ دبي العالمية تنوي طرح صكوك باليورو تستحق بعد 8 سنوات، وصكوك بالإسترليني تستحق بعد 12 عاماً، وصكوك بالدولار تستحق بعد 10 سنوات و30 سنة. وكلفت الشركة بنك ستاندارد تشارترد للإشراف على عملية الإصدار. واختتمت الشركة الحملة الترويجية أمس، وتتوقع بلومبرغ أن تطرح الصكوك اليوم الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه نفت شركة إعمار العقارية ما ذكرته بلومبرغ من أنها كلفت بنوكاً منها ستاندارد تشارترد، والإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي، للإشراف على إصدار صكوك. وقالت متحدثة باسم شركة إعمار إن تلك البيانات غير صحيحة، وإن الشركة لن ترد على أي شائعات أو تكهنات في السوق، غير أنها لم تذكر تفاصيل أخرى.