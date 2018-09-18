«أوبر» تجري محادثات لشراء «كريم» في دبي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

على غرار استحواذ عملاق التكنولوجيا الأميركي «أمازون» على شركة التجارة الإلكترونية «سوق. كوم» التي أسست في دبي، تجري شركة «أوبر» العالمية محادثات لشراء شركة «كريم» لخدمات النقل في دبي، وفق ما نقلته «ياهو نيوز» عن مصادر مطلعة على المحادثات. وهو ما يؤكد جاذبية الشركات الناجحة في دبي وتطلع الشركات العالمية الكبرى للاستحواذ عليها تحقيقاً للمزيد من المكاسب.

ويمكن للصفقة أن ترفع القيمة السوقية لشركة «كريم» إلى ما يتراوح بين مليارين إلى 2.5 مليار دولار.

والاتفاق مع «أوبر» على الصفقة يمكن أن يعطل عملية طرح أولي عام مزمع لأسهم شركة كريم. فقد أجرت «كريم» محادثات مع مستثمرين في وقت سابق العام الجاري لجمع 500 مليون دولار، ما جعل القيمة السوقية للشركة تبلغ 1.5 مليار دولار، قبيل الإدراج المحتمل، حسب مصادر عليمة.

ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد ويمكن أن تلغى الصفقة.

وقالت «كريم» في بيان بالبريد الإلكتروني نعتقد أن فرص الإنترنت الاستهلاكية في المنطقة هائلة ولم يتم استغلالها بعد. وفي العامين الماضيين بدأ العالم في استغلال تلك الفرص وتحدث إلينا عدد من المستثمرين الاستراتيجيين والمؤسسات المالية، لكن طموحنا يظل أن نبني مؤسسة تقنية مستديمة في المنطقة.

وأجرت «أوبر» و«كريم» محادثات تمهيدية في يوليو الماضي لدمج خدماتهما للنقل في الشرق الأوسط على أمل إنهاء المنافسة بينهما.