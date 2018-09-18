تطوير التعاون بين «أراضي دبي» و«المجمعات الإبداعية»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية مذكرتي تفاهم، وذلك في إطار حرص الطرفين على هيكلة وتطوير علاقات التعاون بينهما.

وتتعلق المذكرة الأولى بنظام الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات والخبرات الفنية، بينما كان محور الثانية تنظيم تسجيل أراضي أو عقارات التملك الحر باسم شركات المنطقة الحرة.

وتتطلع الدائرة والسلطة من خلال الاتفاقيتين إلى تعزيز مصالحهما المشتركة من أجل تحقيق التكامل والتعاون والتنسيق الوثيق بينهما لتحقيق رؤية واستراتيجية دبي.

وقع مذكرتي التفاهم سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي وبدر القرقاوي نائب المدير العام للتخطيط والتطوير العمراني بسلطة المجمعات الابداعية.

وقال سلطان بن مجرن : حريصون على توسعة نطاق شراكاتنا مع مختلف المؤسسات والدوائر في دبي، كي نرتقي سوياً بالأداء الحكومي المتميز، والعمل على رفع مستوى التنافسية للإمارة.

ومن شأن تعاوننا مع سلطة دبي للمجمعات الإبداعية أن يساعدنا في تقديم خدمات سهلة لمتعاملينا من خلال التنسيق المستمر، لاسيما وأن السلطة تتمتع بصلاحية اعتماد المخططات العامة وإصدار المخططات الموقعية وتراخيص البناء والرخص التجارية، حيث ستتيح مذكرة التفاهم للطرفين تبادل المعلومات والبيانات بينهما بهدف تسهيل الإجراءات على المراجعين وتطوير وتعزيز قواعد البيانات لدى كل من الدائرة والسلطة.

وأضاف: سيسهم هذا التعاون مع السلطة في تنظيم وضبط إجراءات تسجيل الأراضي والعقارات باسم شركات المنطقة الحرة وانتقال ملكية حصص الشركاء فيها، وستكون هناك آليات محددة من أجل التنسيق والمشاركة الفاعلة بين طرفي مذكرة التفاهم بما يعود بالنفع على الطرفين، وتطبيق العمليات بشفافية تامة تسهم في استقرار السوق العقاري، وتعزز جاذبيته الاستثمارية«.

خطوة استراتيجية

ومن جانبه، أكد عبد الله الحباي المدير العام لسلطة دبي للمجمّعات الإبداعية: توقيع مذكرتي التفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي تشكل خطوة استراتيجية هامة لتحقيق أفضل الممارسات في العمل الحكومي المشترك التي تهدف لتبسيط وتسهيل الإجراءات للمتعاملين وتأكيد التزام السلطة التام بتعزيز سمعة دبي كمدينة رائدة في رعاية الإبداع، وذلك عبر تيسير سبل مزاولة الأعمال وإزالة معوقات النمو لتجعل دبي الوجهة الإقليمية والدولية المفضلة للشركات الناشئة والشركات الرائدة العريقة.

وأضاف إن سلطة دبي للمجمعات الإبداعية تواصل تنفيذ خططها التشغيلية ضمن استراتيجيتها العامة المتوافقة مع رؤية دبي المستقبلية لتلبية حاجات السوق المتنامية من خلال التوظيف الأمثل للإمكانات بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين لزيادة تنافسية الإمارة التي ترتكز على ثقافة الابتكار تطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، (رعاه الله).

مذكرات التفاهم

وبموجب المذكرة الأولى، تتطلع الدائرة إلى التعاون المشترك مع السلطة لإنجاز الربط الإلكتروني المتكامل، وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشأن العقاري، والعمل على إصدار خرائط موحدة للطرفين.

ويسعى الطرفان بموجبها إلى هيكلة وتطوير العلاقة التي تربطهما وتعزيز مصالحهما المشتركة من أجل تحقيق التكامل، وتعزيز التعاون والتنسيق الوثيق بينهما لتحقيق رؤية واستراتيجية دبي وللمصلحة العامة.

واشتملت المذكرة الثانية الخاصة بتسجيل أراضي أو عقارات التملك الحر باسم شركات المنطقة الحرة، على 9 مواد ركزت على التزامات كلا الطرفين الكفيلة بإنجاح أهداف المذكرة، كما اشتملت على سبل التنسيق والمتابعة وتبادل المعلومات.

آلية

اتفق الطرفان على آلية تنفيذ التزاماتهما والحالات التي سبقت تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم لضمان التطبيق الأمثل لها، واتفقا أيضاً على بذل قصارى جهودهما لإيجاد وتطوير حلول إلكترونية مناسبة لتسهيل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم.

وستقوم أراضي دبي بالتنسيق مع السلطة ومخاطبتها خطيًا أو إلكترونيًا عند طلبها لأية معلومات أو بيانات تتعلق بشركة ضمن المنطقة الحرة ترغب في تسجيل التصرف العقاري، لتقوم السلطة بعدها بتزويد الدائرة بالبيانات المطلوبة خلال مدة متفق عليها من تاريخ الطلب.