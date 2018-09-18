«عزيزي» تباشر تسليم 7 مشاريع بدءاً من الربع الأخير للعام الجاري

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، أنها ستباشر تسليم 7 مشاريع بدءًا من الربع الأخير من العام الجاري.

ومن بين المشاريع الجديدة التي ستضاف إلى محفظة عزيزي المتنامية باستمرار، «شايستا عزيزي»، «سامية عزيزي»، «عزيزي ستار»، «فاريشتا عزيزي، و«عزيزي بلازا» في الفرجان، إضافة إلى»عزيزي مينا«على جزيرة النخلة جميرا، و»عزيزي علياء ريزيدنس«في مدينة دبي الطبية.

وتشتمل هذه المشاريع مجتمعة على 2,268 وحدة، تغطي مساحة بناء إجمالية قدرها 283.6 ألف متر مربع.

وتسليم المشاريع بدءًا من الربع الأخير من العام فصاعداً سيزيد العدد الإجمالي للمشاريع المنجزة في منطقة الفرجان إلى 17 مشروعًا، ومشروعين في نخلة الجميرا، وآخر في مدينة دبي الطبية.

وقال مرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي: نفخر باستكمال 7 مشاريع إضافية، وبفضل التصاميم عالية الجودة للمباني، وما تمتاز به من سهولة الوصول إلى وسائل النقل وتوافر الكثير من المرافق والخدمات، فإن هذه المشاريع تقدم فرصًا استثمارية واعدة لمشتري المساكن والمستثمرين.