9.25 ملايين زاروا دبي في 7 أشهر

المصدر: Ⅶدبي - لؤي عبدالله

سجلت حركة السياحة الوافدة إلى دبي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وصول 9.25 ملايين زائر بنمو 0.54% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت وصول 9.20 ملايين زائر وفقاً لإحصاءات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، فيما وصل متوسط إشغال الفنادق إلى 76%.

وسجل السوق الروسي أعلى نسبة نمو، حيث بلغت 70%، لترتفع من 245 ألف زائر خلال أول 7 أشهر من 2018، إلى 416 ألف زائر منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي، بينما ارتفع عدد الزوار من السوق الصيني بنسبة 10%، ليصل إلى 512 ألف زائر، مقارنة مع 466 ألف زائر خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتصدرت الهند الأسواق الرئيسة من حيث عدد الزوار القادمين إلى دبي، الذي وصل إلى 1.2 مليون زائر، بنمو 2%، مقارنة مع أول 7 أشهر العام الماضي، وحلت السعودية ثانية بـ 919 ألف زائر، فيما وصل عدد الزوار من المملكة المتحدة إلى 680 ألف زائر، مع نهاية يوليو الماضي. وأظهرت البيانات أن منطقة أوروبا الغربية استحوذت على 21% من مجمل عدد الزوار القادمين إلى دبي، يليها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18%، وجنوب آسيا بنسبة 17%، و10% من منطقة الشرق الأوسط. وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد الليالي الفندقية نحو 17.24 مليون ليلة، مقارنة مع 16.65 مليون ليلة بنهاية يونيو 2018، بمتوسط مدة إقامة قدره 3.5 ليالٍ.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية ارتفاع الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضي، لتصل إلى 11.11 ألف غرفة، في 700 منشأة فندقية، مقارنة بـ 105 غرف ضمن 679 منشأة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 6% في عدد الغرف، و3% في عدد المنشآت الفندقية. ووصل عدد الغرف الفندقية من فئة 5 نجوم إلى نحو 36.6 ألف غرفة، ضمن 107 فنادق، لتستحوذ بذلك على 33% من مجمل عدد الغرف الفندقية في الإمارة، في حين وصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى نحو 138 فندقاً، تضم 28.13 ألف غرفة، بحصة 25% من إجمالي الغرف.