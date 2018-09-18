«إمكان» تعلن عن مشروعها ضمن «ريفييرا الإمارات» في أكتوبر

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

تستعد شركة «إمكان» التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً رئيسياً؛ لتمهد الطريق نحو تحقيق رؤية الدولة ساحل الإمارات «ريفييرا الإمارات» الممتد على مسافة 30 كيلومتراً، بين أبوظبي ودبي بالقرب من منطقة غنتوت. وسعياً من «إمكان» لتحويل رؤية ساحل الإمارات إلى حقيقة ستعلن عن مشروعها في مطلع أكتوبر القادم.

ويمتاز ساحل الإمارات في غنتوت بربطه بين الإمارتين النابضتين بالحياة أبوظبي ودبي، كما تتيح الفرصة للاستمتاع بمنازل ساحلية في وسط الطبيعة الخلابة. وتسعى «إمكان» للكشف عن الإمكانات الهائلة التي تزخر بها هذه المنطقة لتوفر تجربة معيشية وثقافية وسياحية مميزة عبر تقديم فرص لإبراز التراث الغني للدولة.

وقال جاسم الصديقي، عضو مجلس إدارة شركة «إمكان» العقارية، والرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية:«تمتاز مشاريع الـ»ريفييرا«العالمية بما تقدمه من أثر اقتصادي كبير من خلال خلق فرص عمل متعددة، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في امتلاك وجهة سكنية ثانية.

ومن جانبه، قال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لـ»إمكان«:»سنقوم بالإعلان عن تفاصيل الدور الذي سنلعبه في تحقيق رؤية ساحل الإمارات خلال مشاركتنا في معرض سيتي سكيب جلوبال في أكتوبر 2018.