دبي تستضيف الدورة السادسة للقمة العالمية لسلامة الطيران ديسمبر المقبل

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هيئة دبي للطيران المدني، أمس، عن استضافة فعاليات الدورة السادسة من «القمة العالمية لسلامة الطيران» يومي 11 و12 ديسمبر 2018 بفندق «روضة البستان» في دبي، وذلك لبحث تحديات السلامة التي تواجه قطاع النقل الجوي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

ويشارك في القمة مجموعة من الخبراء والمسؤولين المحليين والدوليين، من بينهم ممثلون عن الهيئات التنظيمية، وشركات الطيران، ومشغلو المطارات، وشركات تصنيع الطائرات، ومؤسسات السلامة، ومزودو خدمات مراقبة الحركة الجوية وغيرهم، حيث تعتبر القمة منصة متميزة لاستعراض ودراسة تنفيذ أحدث تدابير سلامة الطيران والأطر التنظيمية المستقبلية المرتبطة بها.

وقال محمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: «شهدت معدلات وأرقام السلامة تحسّناً ملحوظاً في عام 2017، إلا أن طبيعة قطاع الطيران تتطلب منا ومن الجميع اليقظة الدائمة. ونؤكد انطلاقاً من مسؤوليتنا عن شؤون الطيران المدني في دبي، التزامنا بتطوير آليات جديدة للسلامة، وتعزيز ثقافة السلامة في قطاع الطيران على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

وتأتي استضافة هيئة دبي للطيران المدني للقمة؛ بهدف تسليط الضوء على مدى التزام دبي بضمان مستقبل آمن للنقل الجوي، حيث نتطلع إلى دعم المعارف والابتكارات الناتجة عن هذه القمة المهمة».

وسيعمل المشاركون خلال جلسات عمل القمة المختلفة على دراسة سبل الاستجابة للتهديدات الجديدة في مجال السلامة، مثل المواد المحمولة باليد، إلى جانب تسليط الضوء على الاستراتيجيات والأدوات الرئيسية الكفيلة بالحفاظ على مكانة النقل الجوي بوصفه أكثر أشكال النقل الجماعي أماناً في العالم.

ومن جانبه، قال نيكولاس ويب الشريك الإداري لمجموعة ستريملاين للتسويق الجهة المنظمة للفعالية: «رسّخت القمة العالمية لسلامة الطيران مكانتها كمنصة مثالية تستقطب قادة الفكر في قطاع سلامة الطيران على مستوى العالم.

ويرجع اعتبار النقل الجوي واحداً من أكثر أشكال السفر أماناً بشكل كبير إلى الجهود التي يبذلها المتخصصون في قطاع الطيران من شتى أنحاء العالم. ونتطلع من خلال فعاليات الدورة لمناقشة السبل الكفيلة بمواجهة التحديات والمطالب المتزايدة لهذا القطاع».