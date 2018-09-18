بث مزيد من الحيوية والنشاط

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

قال أحمد سلطان عبدالله آل علي رجل أعمال إن القرارات تؤكد أن قيادة الإمارات عازمة على الصعود إلى مؤشر التنافسية وصولاً إلى المرتبة الأولى عالمياً، لافتا إلى أن هذه القرارات ستبث المزيد من الحيوية والنشاط في كافة مفاصل الاقتصاد وفي قطاعاته المختلفة خصوصا بالنسبة للشركات والمصانع التي تحتاج إلى الطاقة، وسوف تستفيد الشركات من هذه التسهيلات غير المسبوقة.

وقال إن قرار تخفيض رسوم الكهرباء على القطاع الصناعي، سيعزز مكانة وقدرات قطاع الصناعة في الدولة، ويخلق مناخاً أكثر جذباً وتنافسية للمستثمرين لإطلاق مشاريعهم الصناعية داخل الدولة.

ويقول الدكتور محمد طارق رجل أعمال هندي وصاحب مشاريع في الإمارات بمنطقة الحمرية في الشارقة إن هذه القرارات من شأنها أن تجذب أعدادا كبيرة من المستثمرين من كافة بقاع العالم للاستثمار في الإمارات لأنها بهذه الكيفية ستكون بيئة جاذبة وممهدة لهم، حيث يبحث كافة المستثمرين عن بيئة آمنة ومشجعة ومحفزة، لافتا إلى أن الإمارات بتلك الخطوة سوف تصبح حاضنة للمبدعين ورجال المال ووجهة للمستثمرين.

وقال أحمد الهاشمي رجل أعمال وصاحب مصنع الاتحاد للكيماويات إن قرارات مجلس الوزراء تدعم المصانع الكبيرة وكذا الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في سياق حزم الدعم القوية التي تلقاها القطاع الصناعي في الإمارات أخيراً والتي تصب جميعها في إطار تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الدخل الوطني خلال السنوات القليلة المقبلة.