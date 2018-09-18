«الاقتصاد» تسترد 240 ألف سلعة منذ بداية العام

المصدر: Ⅶأبوظبي- عبد الحي محمد

كشف تقرير لوزارة الاقتصاد أمس عن أن إجمالي حالات استرداد السلع التي نفذتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وكلاء وموردي وتجار السلع منذ أول يناير الماضي وحتى أمس بلغ 240.79 ألف سلعة.

وأشار التقرير إلي أن السيارات احتلت النسبة والعدد الأكبر من بين السلع المستردة بإجمالي 165.5 ألف سيارة وبنسبة 68.7%. وأوضح التقرير أن عدد حالات استرداد السيارات بلغت 63 حالة توزعت على 132 ألف استدعاء سيارات للسلامة و23.3 ألف استدعاء و10.9 آلاف حملة خدمة.

ونوه التقرير بأن حالات استرداد الدراجات النارية بلغت 3 حالات، شملت استرداد 2183 دراجة نارية كلها عمليات استدعاء سلامة.

وأوضح التقرير أن حالات استرداد السلع الأخرى شملت 4 حالات. وضمت 73.5 ألف وعملية استرداد، توزعت على عمليات استرداد لنحو 72 ألفاً و230 عبوة حليب أطفال، و157 غلاية كهربائية و216 إطاراً و455 عربة أطفال، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد.

ونوه الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى أن الوزارة أقرت آلية لتفعيل استرداد السلع عن طريق موقع إلكتروني خاص، يوضح كافة السلع المستردة لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية. وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير عمليات الاسترداد من خلال متابعة قيام الوكيل باسترداد السيارة بعد الإعلان عنها من جانب الوزارة وتفعيل البيانات المتعلقة بهذه العملية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.