القرارات تدفع عجلة التنمية في القطاعات الاقتصادية والصناعية

المصدر: عجمان - البيان

قال المهندس عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، إن قرارات مجلس الوزراء التي أصدرت أمس هي مبادرات اقتصادية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة والنهوض بجميع القطاعات، وإن هذه القرارات سوف تؤتي ثمارها في القريب العاجل حال تطبيقها مباشرة من جميع الوزارات الاتحادية، كما أنها سوف تسهم في ارتفاع مؤشر تنافسية الدولة في خفض تكاليف الإنتاج ومنح المستثمرين حوافز وتشجيعهم لمواصلة العمل في تنمية أعمالهم الاقتصادية والصناعية في الدولة.

ووجّه المويجعي عميق الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة في الدولة لسرعة استجابتها ومواكبتها الأحداث الاقتصادية العالمية وتقديم الحوافز والمبادرات الاقتصادية التي تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة والأخذ بيد المستثمرين وتهيئة البيئة الاستثمارية من خلال خفض رسوم التراخيص ورسوم توصيل الكهرباء.

وأكّد علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أهمية قرارات مجلس الوزراء بشأن دعم القطاعات الاقتصادية والصناعية، من أجل تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في كل القطاعات، لاسيما تخفيض رسوم توصيل الكهرباء وخفض قيمة التعرفة للقطاع الصناعي، مؤكداً أن هذا الأمر سوف يسهم بدخول مستثمرين جدد في القطاع الصناعي في الدولة ويثمر بتعزيز الإنتاج الصناعي وزيادة حركة الصادرات.

كما أشار إلى أهمية قرار منح الإقامة طويلة المدى للمتقاعدين إذ سيسهم في تعزيز وتنمية القطاع العقاري في جميع إمارات الدولة وينعش القطاعات الاقتصادية الأخرى.