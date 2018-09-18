إطلاق «بلومبرغ الشرق» في دبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت أمس شركة بلومبرغ، العالمية لمعلومات المال والأعمال والأخبار، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، إحدى أكبر المجموعات الإعلامية العربية في العالم، تغيير اسم مشروع منصات خدمة المال والأعمال والأخبار المتعددة باللغة العربية الذي أعلنتا عنه في سبتمبر 2017 من «بلومبرغ العربية» إلى «بلومبرغ الشرق». يأتي هذا الإعلان في أعقاب اجتماع عقد أول من أمس في دبي بين بيتر غريور، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بلومبرغ إل بي»، ود. غسان بن عبدالرحمن الشبل، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق للإعلان رسمياً عن «بلومبرغ الشرق».

كما أعلنا عن «الوسم» التجاري للمنصات الجديدة، الذي يدمج الخط العربي لـ «الشرق» مع الوسم الشهير لـ «بلومبرغ».

وستتخذ «بلومبرغ الشرق» من الإمارات مقراً لمشروعها، وستتركز عملياتها الإخبارية الرئيسة في مبنى «ذا إكستشينج»، بمركز دبي المالي، وهو المبنى المُطِل على المعلم البارز هناك، «ذا غيت»، والذي سيكون مقراً لمنصات «بلومبرغ الشرق» الإخبارية. هذا وسيكون لمشروع «بلومبرغ الشرق» أيضاً حضوراً بارزاً واستديوهات في الرياض وأبوظبي والقاهرة، هذا إضافة إلى حضور وتغطية واسعين في مجموعة من العواصم الرئيسة الإقليمية والعالمية.

إدارة

وتتولى المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، التي تنشر، ورقياً ورقمياً، ما يزيد على اثنتي عشرة مطبوعة وموقعاً من بينها صحيفة الشرق الأوسط، وصحيفة عرب نيوز وصحيفة الاقتصادية وغيرها- مسؤولية إدارة «بلومبرغ الشرق»، بدعم من بلومبرغ فيما يخص محتوى المال والأعمال والأسواق الاقتصاد والأخبار العامة التي تقوم على صناعته شبكة يتجاوز عددها 2700 صحافي ومحلل حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبرغ الإعلامية جاستن سميث: «إنه لتطور جديد مهم ونحن نمضي قدماً في شراكتنا مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق»، وأضاف جاستن سميث قائلاً: «إن مشاريع كهذه هي ما يتيح لنا من تعزيز حضورنا في أبرز الأسواق نمواً. وهذا التوسع في منطقة الشرق الأوسط إنما هو التطور الأحدث في استراتيجيتنا للمضي قدماً في طريقنا لنصبح أحدث شركة إعلامية عالمية».

اختيار

وقال الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق: « اختيار الإمارات مقراً لهذا المشروع، مع بناء حضور بارز في الرياض وأبوظبي والقاهرة وعواصم أخرى كثيرة إقليمياً وعالمياً، سيتيح لخدمة «بلومبرغ الشرق» أن تقدم تغطية إخبارية مميزة من جميع مراكز المال والأعمال المهمة في منطقة الشرق الأوسط». وأضاف د. غسان الشبل موضحاً: «ستعلو هذه الشراكة بصناعة الأخبار إلى آفاق جديدة، وستتيح لنا توفير الخدمات الإخبارية الأحدث ذات الصلة للجماهير الناطقة باللغة العربية في المنطقة وما جاوزها، وهم يتهيأون لاتخاذ قرارات استثمارية، بينما تستمر المنطقة في تنويع نشاطها الاقتصادي. إننا فخورون باستخدام كلمة «الشرق» في تسمية المشروع، ما يعكس الاهتمام في منطقة يتسارع نموها الاقتصادي».

منصات

ستقدم منصات «بلومبرغ الشرق» خدمة الأخبار والتحليل للناطقين بالعربية حول العالم في مجالات الشركات والأسواق والاقتصاد والتطورات السياسية الاجتماعية التي تشوب منطقة الشرق الأوسط. وتشمل هذه المنصات شبكة تلفزيون وإذاعة تبث طوال أيام الأسبوع، ومنصات رقمية متخصصة، ومجلة بلومبرغ بيزنس ويك بالعربية والإنجليزية هذا إضافة إلى تنظيم سلسلة من المؤتمرات والمناسبات.