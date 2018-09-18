غرفة عجمان تعزّز التعاون الزراعي مع الصين

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

استقبلت «غرفة تجارة وصناعة عجمان» وفداً صينياً لبحث آليات التعاون المشترك بالقطاع الزراعي ومناقشة أحدث الوسائل الحديثة المستخدمة في الزراعة وتنمية التبادل التجاري في المنتجات الزراعية بين الطرفين. حضر اللقاء في مقر غرفة عجمان مروان حارب، مدير إدارة ترويج الأعمال وتنمية الاستثمار وعدد من موظفي الغرفة، وترأس الوفد الصيني وو شيبنج، مدير عام هيئة الزراعة في مقاطعة هونان، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

ورحب مروان حارب بالوفد الزائر، وأكد على أهمية اللقاء لمناقشة سبل التعاون في القطاع الزراعي، مشيراً إلى عمق العلاقات القائمة بين الإمارات والصين والتي تشهد تعاوناً واضحاً على كافة المستويات، الأمر الذي يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.