الشارقة تطلق مشروعاً لتطبيق سياسة البيانات الاتحادية محلياً

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

وقّعت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، مذكرة تفاهم مع مجموعة «NXN» المعروفة مسبقاً «نكسجن أدفيزوري» الاستشارية، لتنفيذ مشروع «إطار سياسة وتصنيف ومشاركة البيانات»، الهادف إلى اعتماد سياسة البيانات الاتحادية، ووضع المعايير الخاصة بها، وتحسين السجلات الإدارية من خلال تصنيف البيانات، لدعم وتعزيز منظومة التحول الرقمي في الشارقة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وفد «NXN»، أخيراً في مقر الدائرة. وتحدد السياسة الخاصة بتصنيف ومشاركة البيانات، معايير واضحة لتحضير البيانات الإحصائية واستيعابها، من خلال جرد البيانات المتوافرة لدى كل منها رقمياً.