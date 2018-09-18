4 متسابقين يتأهلون لمعسكر «رواد القصر» التدريبي

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

عقد صندوق خليفة لتطوير المشاريع الجولة الترشيحية الأولى في جامعة نيويورك أبوظبي «ستارت إيه دي»، بمشاركة 32 رائد أعمال، قاموا بتقديم أفكار مشاريعهم ليتم تقييمها وفحصها من قبل لجنة التحكيم، حيث تم اختيار أربعة منهم فقط للتأهل إلى مرحلة المعسكر التدريبي التي تهدف بدورها إلى تدريب المتسابقين المتأهلين من كلتا النسختين، «رواد القصر - الإمارات» و«رواد القصر- الخليج»، ليكونوا على جاهزية تامة لتقديم مشاريعهم المبتكرة في المرحلة النهائية، أمام نخبة من رجال الأعمال والشخصيات المؤثرة. وسيقام المعسكر التدريبي في مركز خليفة للابتكار في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

وأكد عبدالله الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، أهمية المسابقة بتعزيز مسيرة الصندوق في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيماناً منه بمدى تأثيرها على اقتصاد الدولة، وبما يحقق رؤية الإمارات 2021.

وشدد على أهمية التعاون الذي يجمع بين الصندوق ونخبة من الشركاء الاستراتيجيين المحليين وعلى رأسهم صندوق الوطن، وشركة «بريتيش بتروليوم»، وسوق أبوظبي العالمي، وستارت أيه دي - جامعة نيويورك أبوظبي، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» ومركز خليفة للابتكار وسيا برتنرز، وقصر الإمارات، وذلك في سبيل تحقيق أهداف الصندوق في توفير فرص متنوعة لمشاركة الشباب في المجتمع، وتعزيز التعاون والتواصل بين رواد الأعمال في الدولة والخليج العربي، وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع من خلال تشجيع الأفراد على مشاركة أفكار المشاريع المبتكرة والمميزة.

كما ألقى راميش جاغاناثان، نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والابتكار والمدير العام لمنصة «ستارت إيه دي»، كلمة نوّه خلالها بالجهود الحثيثة التي يبذلها الصندوق في سبيل تعزيز روح الإبداع والابتكار وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى فئة الشباب في الإمارات والعالم العربي.

ومسابقة رواد القصر هي إحدى أهم المبادرات الداعمة للابتكار، وتتيح الفرصة أمام رواد الأعمال لعرض الأفكار التجارية، التكنولوجية والتقنية المبتكرة، أمام جمهور عالمي من الشخصيات المؤثرة التي تستطيع تقديم المساعدة للوصول بأفكارهم إلى المستوى المطلوب، مما يسمح بخلق جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين، وإثراء ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، فضلاً عن دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسيتم عقد الجولة الترشيحية الثانية في مركز «شراع» في الشارقة غداً.